Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта

Вчера, 18 марта, в Кыргызстане выявили первые три случая коронавируса. Заболевание обнаружили у паломников из Сузакского района, в котором сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.

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О главных событиях 18 марта, связанных с коронавирусом в Кыргызстане, можно почитать здесь.