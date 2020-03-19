Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта

Вчера, 18 марта, в Кыргызстане выявили первые три случая коронавируса. Заболевание обнаружили у паломников из Сузакского района, в котором сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.
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О главных событиях 18 марта, связанных с коронавирусом в Кыргызстане, можно почитать здесь.
Внимание!
Мэрия Бишкека переходит на удаленную работу с горожанами.
Связаться с руководством столичного муниципалитета можно в социальных сетях или по телефонам:
— первый вице-мэр, курирующий экономическую и финансовую политику, Алмаз Кушбекович Бакетаев: 0312625826;
— вице-мэр по социальной политике Татьяна Анатольевна Кузнецова: 0312613680;
— вице-мэр, курирующий вопросы транспорта и земельной политики, Азиз Эсенбекович Алымкулов: 0312613680;
— вице-мэр, курирующий вопросы ЖКХ, Мирлан Казылаевич Амантуров: 0312613683, 0312625842;
— вице-мэр, курирующий вопросы архитектуры и строительства, Уланбек Шайлообекович Азыгалиев: 0312610820, 0312610733;
— руководитель центрального аппарата мэрии Балбак Зарлыкович Тулобаев: 0312613683.
С вопросами или жалобами можно обращаться по номерам 1840, 1850, 0312591802, фото- и видеофакты направлять на WhatsApp-канал мэрии 0554182185.
Пациентов, которые пожаловались на условия содержания в карантине поликлиники Оша, перевели в другую обсерваторию.
По словам члена городского штаба по противодействию коронавирусу Кайрата Абжалова, за всеми пациентами осуществляют тщательный уход и создали необходимые условия. Пациентам четыре раза в день предоставляют медицинские маски и антисептические средства. Уход ведут посменно врач-инфекционист, дежурная медсестра и санитар.
Важно!
Китайские власти назвали основное лекарство, которым планируется лечить больных от коронавируса. Им является противогриппозное средство «Авиган».
По словам главы Национального центра по развитию биотехнологии КНР Чжан Синьмина, тестирование проводили на пациентах в Ухане и Шэньчжене. После старта употребления лекарства температура пациентов приходила в норму за два с половиной дня. В противном случае — четверо суток. Помимо этого, «Авиган» в два раза ускорял лечение кашля.
Еще три человека в Кыргызстане пожаловались медикам на симптомы коронавируса.
«Мы взяли анализы у 142 человек. На сегодня три положительных, о которых мы вчера сообщили. У остальных граждан отрицательный результат. Сейчас в больнице шесть человек — трое выявленных и еще трое обратились с симтомами. Все они получают лечение», — подчеркнул Космосбек Чолпонбаев.
Всего из Шарджи прилетело 144 человека. Найдены 142 человека. Они изолированы в больницах и специальных карантинных зонах. Еще двое выехали в Узбекистан.
В Бишкеке на карантин закрыли ЦУМ «Айчурек». В администрации торгового центра сообщили, что закроют оба здания ТЦ. Однако продуктовый рынок «Центральный базар» на цокольном этаже будет работать в прежнем режиме.
Важно! Школьный карантин. Как взять ребенка на работу и не сойти с ума
В Кыргызстане на карантин закрыли школы, детские сады и вузы. Родители пытаются срочно решить, чем занять детей. Кто-то отправляет их к родственникам в село, кто-то оставляет дома. Если ни тот ни другой вариант не подходят, то придется идти с ребенком в офис.
24.kg предлагает несколько советов, которые помогут ребенку провести время в офисе спокойно, а вам не доставят лишних неудобств.
Внимание!
По рекомендации Республиканского штаба Министерство образования Кыргызстана решило временно прекратить работу детских садов до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Рекомендовано также прекратить занятия в кружках и центрах развития.
Ранее на карантин закрыли школы и высшие учебные заведения.
Важно!
В Кыргызстане перепись населения отложили на месяц. Об этом заявили сегодня на встрече президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и лидерами парламентских фракций, сообщила пресс-служба главы государства.
Перепись пройдет с 20 по 29 апреля 2020 года.
Кроме того, на встрече обсудили ситуацию с коронавирусом. Глава государства отметил, что Кыргызстан наряду с мировым сообществом столкнулся с серьезным испытанием — в стране зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева временно закрыли для посетителей. Можно посетить сайт artmuseum.kg, где есть около 1,5 тысячи экспонатов, представленных в музее.
Представители 14 политических партий Кыргызстана выступили за перенос местных выборов, которые должны пройти 12 апреля. Участники выборной кампании считают, что это необходимо сделать из-за угрозы распространения коронавируса.