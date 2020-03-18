Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас

изменить порядок

Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев рассказал, что вернувшихся паломников никто не проверял. По его словам, из малого хаджа вернулись его знакомые. «Они вернулись 12 марта из Саудовской Аравии. Об этом я говорил сегодня на заседании парламента. Я с ними не встречался, только вчера узнал, что вернулись, и поговорил по телефону. Они сообщили, что целую неделю ходили свободно, только накануне их разместили в карантин», — пояснил депутат.

Важно! Куда звонить кыргызстанцам, находящимся за рубежом: Кыргызстанцы могут обращаться на телефон доверия 0312625088 и номер горячей линии WhatsApp +996551312000. В случае возникших вопросов или недомогания кыргызстанцы могут звонить на телефоны горячей линии: Республиканский штаб по коронавирусу 0312881684;

оперативный штаб Минздрава 0312660663;

оперативный штаб департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 0312323202;

обратиться также можно на WhatsApp 0770895556.

В Баткене восемь человек, прибывших из Саудовской Аравии, помещены в обсервацию. В больнице на карантине находятся семь человек из Баткенского района и один — из Кадамджайского. «У них взяли анализы на коронавирус. У всех восьми граждан состояние стабильное, признаков заболевания нет», — говорится в сообщении.

Руководителям средних и высших профессиональных учебных заведений приказано на время преждевременных каникул организовать для студентов образовательный процесс с применением дистанционных технологий и онлайн-курсов, а также разработку планов самостоятельной работы студентов.

Медицинские высшие учебные заведения Кыргызстана приостановят прием абитуриентов из числа иностранных граждан, прибывающих на обучение. Кроме того, руководителям вузов приказали отменить прибытие в КР ранее приглашенных для зачисления абитуриентов.

Чрезвычайная ситуация в Сузаке. На въезде в район стоят военные и милиция. Въезд и выезд из района закрыты. В Сузакский район не пропускают машины. Под охрану взяты и важные объекты.

У кыргызстанцев, которые сегодня находятся за рубежом, не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов. Сейчас решается вопрос о том, как вернуть их на родину.

Мэрия Бишкека создала городской штаб по экономической стабильности, чтобы минимизировать негативные последствия от внешних факторов, связанных с распространением коронавируса, и обеспечить экономическую стабильность в столице.

Важно! В случае возникших вопросов или недомогания можно звонить на телефоны горячей линии: • Республиканский штаб по коронавирусу 0312881684;

• оперативный штаб Минздрава 0312660663;

• оперативный штаб департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 0312323202;

• обратиться также можно на WhatsApp 0770895556. В Бишкеке круглосуточно работают телефоны доверия в центрах семейной медицины и городском управлении здравоохранения: • городское управление здравоохранения столичного муниципалитета 0312318767;

• объединенный ЦСМ Ленинского района 0990888030;

• объединенный ЦСМ Октябрьского района 0990888036;

• объединенный ЦСМ Первомайского района 0990888071;

• объединенный ЦСМ Свердловского района 0701103002.

• В Оше — на горячую линию штаба по коронавирусу 0322270755.

Режим ЧС в Сузакском районе и играющие на улице дети. Фото из Twitter. В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации

В стационарах Бишкека ввели ограничение на посещение лечебных стационаров. «В больницах есть все необходимое. Ваши родные в надежных и добрых руках. Давайте дадим возможность спокойно работать нашим врачам, санитарам, медсестрам. Просим вас воздержаться от посещений лечебных стационаров», — отметили в мэрии.

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана не знают, из каких регионов и городов страны паломники уезжали в Саудовскую Аравию в малый хадж. По его данным, все паломники отправлялись в умру через частные туристические агентства.

Важно! В Минздраве рекомендуют соблюдать следующие меры для предупреждения заболевания коронавирусом: держите руки в чистоте, часто мойте их с мылом или используйте дезинфицирующее средство, перед едой обязательно мойте руки;

старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;

на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);

носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования;

носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить их;

часто проветривайте помещение;

расскажите детям о профилактике коронавируса.

Внимание! В Сузакском районе вводится режим чрезвычайной ситуации. На период действия ЧС вводят следующие меры и временные ограничения: усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

приостановка деятельности объектов с массовым скоплением людей;

ограничение на въезд на территорию Сузакского района, а также на выезд с территории района всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.

Врачи Кыргызстана обучены и могут лечить коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. По его словам, коронавирус — новая для всего мира инфекция. Вакцины против него пока нет. Но есть клиническое руководство по лечению, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На его основании разработан клинический протокол лечения, которому обучены кыргызстанские врачи.

Внимание! Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса. Официальный представитель ВОЗ предложил заменить ибупрофен парацетамолом.

Всего в Кыргызстан из малого хаджа вернулись 135 человек. На сегодня 90 человек медики уже нашли. Все они в обсервации.