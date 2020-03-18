13:26
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас

В Кыргызстане 18 марта объявили о первых заболевших новым коронавирусом. Это оказались трое мужчин, которые вернулись домой из Саудовской Аравии - из малого хаджа. Все они проживают в Сузакском районе Джалал-Абадской области. 

24.kg собирает все последние сообщения о коронавирусе в Кыргызстане в текстовой трансляции. Новости постоянно обновляются.

изменить порядок

13:21
18.03.2020

Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев рассказал, что вернувшихся паломников никто не проверял.

По его словам, из малого хаджа вернулись его знакомые. «Они вернулись 12 марта из Саудовской Аравии. Об этом я говорил сегодня на заседании парламента. Я с ними не встречался, только вчера узнал, что вернулись, и поговорил по телефону. Они сообщили, что целую неделю ходили свободно, только накануне их разместили в карантин», — пояснил депутат.

13:17
18.03.2020

Важно!

Куда звонить кыргызстанцам, находящимся за рубежом:

Кыргызстанцы могут обращаться на телефон доверия 0312625088 и номер горячей линии WhatsApp +996551312000.

В случае возникших вопросов или недомогания кыргызстанцы могут звонить на телефоны горячей линии:

  • Республиканский штаб по коронавирусу 0312881684;
  • оперативный штаб Минздрава 0312660663;
  • оперативный штаб департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 0312323202;
  • обратиться также можно на WhatsApp 0770895556.
13:12
18.03.2020

В Баткене восемь человек, прибывших из Саудовской Аравии, помещены в обсервацию. В больнице на карантине находятся семь человек из Баткенского района и один — из Кадамджайского. «У них взяли анализы на коронавирус. У всех восьми граждан состояние стабильное, признаков заболевания нет», — говорится в сообщении.

12:54
18.03.2020

Руководителям средних и высших профессиональных учебных заведений приказано на время преждевременных каникул организовать для студентов образовательный процесс с применением дистанционных технологий и онлайн-курсов, а также разработку планов самостоятельной работы студентов.

12:47
18.03.2020

Медицинские высшие учебные заведения Кыргызстана приостановят прием абитуриентов из числа иностранных граждан, прибывающих на обучение. Кроме того, руководителям вузов приказали отменить прибытие в КР ранее приглашенных для зачисления абитуриентов.

12:34
18.03.2020

Чрезвычайная ситуация в Сузаке. На въезде в район стоят военные и милиция. Въезд и выезд из района закрыты. В Сузакский район не пропускают машины. Под охрану взяты и важные объекты.

12:31
18.03.2020

У кыргызстанцев, которые сегодня находятся за рубежом, не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов. Сейчас решается вопрос о том, как вернуть их на родину.

12:06
18.03.2020

Мэрия Бишкека создала городской штаб по экономической стабильности, чтобы минимизировать негативные последствия от внешних факторов, связанных с распространением коронавируса, и обеспечить экономическую стабильность в столице.

11:46
18.03.2020

Важно!

В случае возникших вопросов или недомогания можно звонить на телефоны горячей линии:

• Республиканский штаб по коронавирусу 0312881684;
• оперативный штаб Минздрава 0312660663;
• оперативный штаб департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 0312323202;
• обратиться также можно на WhatsApp 0770895556.

В Бишкеке круглосуточно работают телефоны доверия в центрах семейной медицины и городском управлении здравоохранения:

• городское управление здравоохранения столичного муниципалитета 0312318767;
• объединенный ЦСМ Ленинского района 0990888030;
• объединенный ЦСМ Октябрьского района 0990888036;
• объединенный ЦСМ Первомайского района 0990888071;
• объединенный ЦСМ Свердловского района 0701103002.
• В Оше — на горячую линию штаба по коронавирусу 0322270755.

11:43
18.03.2020

Режим ЧС в Сузакском районе и играющие на улице дети.

из Twitter
Фото из Twitter. В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации

11:29
18.03.2020

В стационарах Бишкека ввели ограничение на посещение лечебных стационаров. «В больницах есть все необходимое. Ваши родные в надежных и добрых руках. Давайте дадим возможность спокойно работать нашим врачам, санитарам, медсестрам. Просим вас воздержаться от посещений лечебных стационаров», — отметили в мэрии.

11:19
18.03.2020

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана не знают, из каких регионов и городов страны паломники уезжали в Саудовскую Аравию в малый хадж. По его данным, все паломники отправлялись в умру через частные туристические агентства.

10:58
18.03.2020

Важно!

В Минздраве рекомендуют соблюдать следующие меры для предупреждения заболевания коронавирусом:

  • держите руки в чистоте, часто мойте их с мылом или используйте дезинфицирующее средство, перед едой обязательно мойте руки;
  • старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;
  • на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);
  • носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования;
  • носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить их;
  • часто проветривайте помещение;
  • расскажите детям о профилактике коронавируса.
10:31
18.03.2020

Внимание!

В Сузакском районе вводится режим чрезвычайной ситуации. На период действия ЧС вводят следующие меры и временные ограничения:

  • усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
  • приостановка деятельности объектов с массовым скоплением людей;
  • ограничение на въезд на территорию Сузакского района, а также на выезд с территории района всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.
10:23
18.03.2020

Врачи Кыргызстана обучены и могут лечить коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. По его словам, коронавирус — новая для всего мира инфекция. Вакцины против него пока нет. Но есть клиническое руководство по лечению, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На его основании разработан клинический протокол лечения, которому обучены кыргызстанские врачи.

09:46
18.03.2020

Внимание!

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса. Официальный представитель ВОЗ предложил заменить ибупрофен парацетамолом.

09:25
18.03.2020

Всего в Кыргызстан из малого хаджа вернулись 135 человек. На сегодня 90 человек медики уже нашли. Все они в обсервации.

09:19
18.03.2020

В Кыргызстане зарегистрировали три случая заболевания коронавирусом. Это произошло в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Среди инфицированных — трое мужчин, которые приехали из Саудовской Аравии. Они совершали малый хадж. Им 70 лет, 62 года и 46 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146905/
просмотров: 1509
Версия для печати
Материалы по теме
200гө чукул турист Кыргызстанга кайтып келе албай жатышат
Заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы прибыли рейсом в Бишкек
В Баткене восемь человек, прибывших из Саудовской Аравии, помещены в обсервацию
Алиярбек Абжалиев рассказал, что вернувшихся паломников никто не проверял
Кыргызстан 19-марттан тарта чет элдик жарандарды киргизбейт
Пандемия коронавируса. Куда звонить кыргызстанцам, находящимся за рубежом
Коронавирус в Кыргызстане. Вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение
Около 200 туристов не могут вернуться в Кыргызстан
ЧС в Сузаке. На въезде в район стоят военные и милиция
Среди кыргызстанцев, находящихся за рубежом, нет заболевших коронавирусом
Популярные новости
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
В&nbsp;Кыргызстане выявлено три факта коронавируса В Кыргызстане выявлено три факта коронавируса
Бизнес
Смотри сериалы и&nbsp;фильмы бесплатно не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;O!TV Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
18 марта, среда
13:20
Заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы прибыли рейсом в Бишкек Заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы прибыли рейсом...
13:13
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
13:12
В Баткене восемь человек, прибывших из Саудовской Аравии, помещены в обсервацию
13:00
Алиярбек Абжалиев рассказал, что вернувшихся паломников никто не проверял
12:50
Пандемия коронавируса. Куда звонить кыргызстанцам, находящимся за рубежом