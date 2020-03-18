14:06
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

Коронавирус в Кыргызстане. В город Ош ограничат въезд

В Ош ограничат въезд лиц, направляющихся из других регионов и районов. Об этом стало известно на заседании городского штаба по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции, сообщается на официальной странице городской мэрии в Facebook.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев особо отметил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции гражданам необходимо стараться не выходить из дома без острой необходимости.

«В текущей ситуации считаю нужным порекомендовать гражданам ограничить свои контакты. Своей семье, к примеру, я тоже рекомендовал не выходить из дома без острой необходимости. Важно координировать работу органов и структур для предотвращения панических настроений. Магазины и аптеки будут работать в штатном режиме. Ситуация под контролем», — отметил он.

Кроме того, сообщается, что мэрия Оша выделит 700 тысяч сомов на сферу здравоохранения для профилактики и противодействия коронавирусу.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146918/
просмотров: 547
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле на карантин помещен один паломник. Летел одним рейсом с сузакцами
Коронавирус в Кыргызстане. Въезд в Джалал-Абадскую область пока не закрыт
Ажылыктан келгендерди эч ким текшерген эмес
В городе Ош на дезинфекцию выделили 700 тысяч сомов
Пандемия коронавируса. Паломники из Джалал-Абада контактировали с тысячами людей
Все 135 человек, которые прилетели из малого хаджа, будут помещены в карантин
Коронавирус в Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением
200гө чукул турист Кыргызстанга кайтып келе албай жатышат
Заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы прибыли рейсом в Бишкек
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Популярные новости
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
В&nbsp;Кыргызстане выявлено три факта коронавируса В Кыргызстане выявлено три факта коронавируса
Бизнес
Смотри сериалы и&nbsp;фильмы бесплатно не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;O!TV Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
18 марта, среда
13:57
На Иссык-Куле на карантин помещен один паломник. Летел одним рейсом с сузакцами На Иссык-Куле на карантин помещен один паломник. Летел...
13:51
Коронавирус в Кыргызстане. Въезд в Джалал-Абадскую область пока не закрыт
13:49
Коронавирус в Кыргызстане. В город Ош ограничат въезд
13:49
В городе Ош на дезинфекцию выделили 700 тысяч сомов
13:44
Пандемия коронавируса. Паломники из Джалал-Абада контактировали с тысячами людей