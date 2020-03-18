Коронавирус в Кыргызстане. В город Ош ограничат въезд

В Ош ограничат въезд лиц, направляющихся из других регионов и районов. Об этом стало известно на заседании городского штаба по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции, сообщается на официальной странице городской мэрии в Facebook.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев особо отметил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции гражданам необходимо стараться не выходить из дома без острой необходимости.

«В текущей ситуации считаю нужным порекомендовать гражданам ограничить свои контакты. Своей семье, к примеру, я тоже рекомендовал не выходить из дома без острой необходимости. Важно координировать работу органов и структур для предотвращения панических настроений. Магазины и аптеки будут работать в штатном режиме. Ситуация под контролем», — отметил он.

Кроме того, сообщается, что мэрия Оша выделит 700 тысяч сомов на сферу здравоохранения для профилактики и противодействия коронавирусу.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.