В Сузакском районе вводится режим чрезвычайной ситуации

По распоряжению главы Сузакской районной администрации — начальника гражданской защиты района Эрмекбая Омошева в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщает государственная администрация Сузакского района Джалал-Абадской области.

Согласно распоряжению на период действия чрезвычайной ситуации вводятся следующие меры и временные ограничения:

усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

приостановка деятельности объектов с массовым скоплением людей;

ограничение на въезд на территорию Сузакского района, а также на выезд с территории района всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.

Сегодня Минздрав КР заявил, что три случая заражения коронавирусом в Кыргызстане зафиксированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Среди инфицированных — граждане, которые приехали из Саудовской Аравии.