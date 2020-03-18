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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области

Первые случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане зафиксированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, среди инфицированных — граждане, которые приехали из Саудовской Аравии. Они совершали малый хадж. Все случаи являются завозными. Сейчас принимаются меры для нераспространения коронавируса по остальной территории страны.

«Этот случай не стал для нас неожиданностью. Мы этот сценарий предусмотрели три месяца назад, провели учения. В больницах необходимый резерв коек, в инфекционном отделении также предусмотрен резерв. В лабораториях реагенты есть, врачи готовы проводить анализы», — подчеркнул глава Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146834/
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