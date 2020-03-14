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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Детские сады на карантин закрывать не будут

Детские сады на карантин закрывать не будут. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в детских садах проводится усиленная санитарная обработка.

Ранее на заседании Совета безопасности Кыргызской Республики в узком составе принято решение ввести карантин с 16 марта по 8 апреля для учащихся общеобразовательных школ и студентов высших учебных заведений. Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции призвал кыргызстанцев не посещать с детьми торгово-развлекательные центры, не водить их на игровые площадки. В период карантина рекомендуется находиться дома.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146524/
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