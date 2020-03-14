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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Карантин в школах. Детям рекомендуется находиться дома

Во время карантина в школах и вузах кыргызстанцев призывают не посещать с детьми торгово-развлекательные центры, не водить их на игровые площадки. В период карантина рекомендуется находиться дома. Об этом было заявлено во время заседания Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства.

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По ее данным, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сообщила, что на заседании Совета безопасности Кыргызской Республики в узком составе принято решение ввести карантин с 16 марта по 8 апреля для учащихся общеобразовательных школ и студентов высших учебных заведений.

«Физическим и юридическим лицам, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания рекомендуется воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях до снятия временного ограничения, а также установить санитайзеры, очистители воздуха в помещениях и залах, обеспечив сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами», — отметили в правительстве.

Кроме того, в соответствии с решением Совбеза полномочным представителям правительства, акимам районов поручено проводить качественную информационно-разъяснительную работу среди населения по мерам профилактики.

Правительство принимает необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С учетом ситуации в мире, медицинские работники, эпидемиологи, работники обсервации, санитарные врачи, специалисты скорой помощи и других экстренных служб продолжают работу в круглосуточном режиме.

В связи с ситуацией в Республике Казахстан усилены необходимые меры безопасности по недопущению проникновения и распространения в стране коронавируса.

Во всех районах страны проводится работа по дезинфекции точек общественного питания, мечетей, общественного транспорта. Также поручено обеспечить организацию и проведение дезинфекции в местах общественного пользования, на рынках. Кроме того, во всех районах республики будут проведены симуляционные учения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146521/
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