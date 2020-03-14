Школы и вузы Кыргызстана закрывают на трехнедельный карантин с 16 марта

Все школы и высшие учебные заведения с 16 марта закрываются на трехнедельный карантин. Решение принято на заседании Совета безопасности, сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, сегодня Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей ряда государственных органов и полномочных представителей правительства в регионах.

Глава государства отметил, что все страны мира, несмотря на экономические потери, поставив здоровье населения на первое место, пошли на закрытие границ и маршрутов.

Кыргызстан также работает в данном направлении. Надо открыто говорить, что вся эта ситуация влияет на экономику. Мы должны перейти на режим экономии расходов республиканского бюджета и быть готовыми к угрозам и вызовам. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков еще раз особо отметил, что здоровье населения страны — это первоочередной вопрос. Подчеркнул, что ситуация по коронавирусу находится под его личным контролем, ежечасно поступает различная информация от государственных органов.

«В обществе имеются различные домыслы, разговоры. В век цифровизации неподтвержденная информация быстро распространяется по социальным сетям. Есть и те, кто сомневается в отсутствии коронавируса в стране. С регистрацией данной инфекции в ближайшей соседней стране — Казахстане у нас тоже будут усиливаться беспокойства. Это естественный процесс. Мы должны усилить работу и оперативно, открыто предоставлять обществу информацию», — отметил он.

На заседании Совета безопасности в узком составе заслушана информация двух республиканских штабов по ситуации с коронавирусом.

Сооронбай Жээнбеков еще раз указал на персональную ответственность руководителей задействованных государственных органов. За ненадлежащую реализацию необходимых мероприятий будут приниматься самые строгие меры.