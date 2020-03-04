Суд по событиям в Кой-Таше проходит без участия Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Заседание проходит в закрытом режиме.

Как сообщил адвокат бывшего президента Замир Жоошев, Алмазбек Атамбаев ходатайствовал о проведении слушаний без его участия. Такое же прошение подала и другая подсудимая — депутат парламента Ирина Карамушкина.

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Ранее адвокаты сообщали, что в утреннее время Алмазбек Атамбаев проходит медицинские процедуры для урегулирования давления. Накануне он присутствовал на заседании.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.