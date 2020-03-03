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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Фото дня. Алмазбек Атамбаев на судебном процессе по событиям в Кой-Таше

Фото Ирины Карамушкиной. Алмазбек Атамбаев на судебном заседании по событиям в Кой-Таше

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В зал судебных заседаний не пустили сторонников Алмазбека Атамбаева, родственников и прессу.

Сторонники бывшего президента начали сбор подписей под обращением о проведении открытого процесса.

Позже фигурант уголовного дела Кундуз Жолдубаева сообщила, что в зале отсутствуют какие-либо условия. В частности адвокаты не могут разложить свои документы, не хватает мест для всех обвиняемых.

Депутат парламента Ирина Карамушкина в социальной сети Facebook опубликовала фото, где подсудимый Алмазбек Атамбаев сидит не за решеткой, а рядом с защитником.

Ирины Карамушкиной
Фото Ирины Карамушкиной. Алмазбек Атамбаев на судебном заседании по событиям в Кой-Таше
На фото видно, что в зале действительно тесно, не все адвокаты поместились за стол.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145410/
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