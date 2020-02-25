Процесс по делу Азимжана Аскарова отложили на апрель

В Верховном суде сегодня начался пересмотр уголовного дела по новым обстоятельствам в отношении приговоренного ранее к пожизненному заключению правозащитника Азимжана Аскарова.

Процесс отложили в связи с тем, что представители гособвинения не ознакомлены с дополнениями защитников Азимжана Аскарова к кассационной жалобе. В итоге слушание перенесли на 6 апреля.

Напомним, что 2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание Азимжану Аскарову. Однако основная статья обвинения — соучастие в убийстве, по которой он получил пожизненный срок, — осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.