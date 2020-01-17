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Общество

Верховный суд пересмотрит дело правозащитника Азимжана Аскарова

Верховный суд пересмотрит дело отбывающего пожизненное заключение правозащитника Азимжана Аскарова по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом 24.kg рассказал его адвокат Валерьян Вахитов.

По его словам, Базар-Коргонский районный суд направил все документы в ВС КР, включая прошение о пересмотре от осужденного. Азимжан Аскаров не согласен с решением Чуйского областного суда, оставившего в силе приговоры нижестоящих инстанций о пожизненном заключении.

Суд не выполнил рекомендации Комитета ООН по правам человека. Значит, правительство нарушило договоренности по ряду международных соглашений.

Валерьян Вахитов

«Более того, он обратился к премьер-министру с требованием следовать международным обязательствам, но его обращение кабмин почему-то переадресовал аппарату омбудсмена. Мой подзащитный возмущен. Институт акыйкатчи не является подразделением правительства», — сказал Валерьян Вахитов и добавил, что процесс, скорее всего, состоится в феврале.

Он отметил, что Азимжан Аскаров написал акыйкатчи отдельное обращение, в котором указывает, что приговор в отношении него вынесли незаконно и под давлением, и требует отменить его.

Напомним, 2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140742/
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