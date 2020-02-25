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Общество

Скандал в Федерации профсоюзов. Протестующие пытаются прорваться в кабинет главы

Члены Федерации профсоюзов устроили акцию протеста у здания ФПК. Они пытаются проникнуть в кабинет председателя, но путь им преградила милиция.

Митингующие выступают против избрания председателем Мирбека Асанакунова. Они заявляют, что он незаконно занимает свой кабинет, поскольку совет ФПК своим решением снял его с должности.

Сообщается, что некоторые участники акции протеста объявили голодовку. Они находятся в приемной Асанакунова, но их не пускают в кабинет председателя.

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Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области.

Ранее его обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144653/
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