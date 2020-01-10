Верховный суд прекратил дело Федерации профсоюзов

Дело по иску о признании недействительным трудового стажа нынешнего председателя профсоюзов Мирбека Асанакунова прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Отмечается, что определением судебной коллегии по гражданским делам решение Первомайского районного суда города Бишкека от 31 января 2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 31 октября 2019 года отменены.

«Производство по делу по исковому заявлению о признании недействительным постановления Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана от 16 января 2017 года об избрании председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбека Асанакунова прекращено. Такое решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешаются во внесудебном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее отдельные представители Федерации профсоюзов заявили, что Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет республиканскую Федерацию профсоюзов в течение трех лет. По их сведениям, он подделал записи в трудовой книжке о работе в профсоюзной организации.