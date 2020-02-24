МВД против инициативы об ужесточении наказания за нападения на врачей

Депутат Аида Исмаилова уточняет поправки в Кодекс о проступках, касающиеся насилия в отношении врачей и учителей. Она объяснила 24.kg почему.

По словам нардепа, следует ужесточить наказание именно в отношении тех, кто оскорбил или избил медика, педагога или соцработника. Повысить штраф до 80 тысяч сомов и срок лишения свободы до года. «При этом нужно отметить: к ответственности будут привлечены те, кто напал на представителя указанной профессии во время исполнения ими своих служебных обязанностей», — сказала Аида Исмаилова.

Врачи и представители общественных организаций, в частности Бермет Барыктабасова, поддержали эту идею, заметив, что медработники и учителя — самая незащищенная часть общества. «Если, к примеру, нападают на милиционера, то это деяние инкриминируется как тяжкое. Также должно быть и в отношении тех, кто избивает докторов, аптекарей, грубит учителям», — считают эксперты.

Однако в МВД подчеркнули: сотрудник правоохранительных органов — это представитель власти, врачи и учителя к этой категории не относятся. Поэтому с юридической точки зрения вводить дополнительную классификацию в Кодекс о проступках нецелесообразно, и попросили парламентария уточнить инициативу.

Напомним, что в Кодексе о проступках и Уголовном есть статьи, предусматривающие ответственность за причинение легкого вреда здоровью.

«А разграничивать по специальностям потерпевших неправильно. В милиции ко всем заявителям равное отношение», — добавили в ведомстве.

Заведующий отделением реанимации ЦЭМ Егор Борисов сообщил, что чаще всего нападению подвергаются врачи скорой помощи. Однако они стараются не обращаться в милицию. «Начинаются волокита, бесконечные допросы. В результате, даже если доктор и написал заявление, он его отзывает, поскольку просто нет времени ходить по всем инстанциям», — сказал Егор Борисов.

С ним согласился и заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев. Он также отметил, что высокие штрафы ситуацию не поправят и врача не защитят. «Вот тут штрафы предлагают в 10 тысяч сомов, 80 тысяч. Но тут важно помнить: докторов обижает кто? Правильно. Какая-нибудь социально уязвленная личность. Денег у такого нет. Только агрессию лишнюю вызовем», — считает чиновник.

В итоге инициатива Аиды Исмаиловой ушла в профильный комитет. Однако, как подчеркнула автор, все заинтересованные лица могут присылать замечания и корректировки.

С начала года в Кыргызстане произошло несколько нападений на медиков. В поликлинике Кара-Балты пациентка разбила стекло в двери кабинета врача. В конце января в родильном отделении Таласской областной объединенной больницы избили санитарку. В селе Жаны-Жер Сокулукского района бывший глава Центра общей врачебной практики напал на семейного врача.

В Городской детской клинической больнице произошло два инцидента. Пациентка накинулась на врача за то, что она отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. До этого в социальных сетях появилось видео, где женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники.