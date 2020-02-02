В кара-балтинской поликлинике пациентка разбила стекло в двери кабинета врача

В поликлинике Кара-Балты пациентка разбила стекло в двери кабинета врача. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, инцидент произошел в поликлинике № 2. Женщина разбила стеклянную дверь прямо на приеме у врача. Причиной стали неготовые вовремя анализы ее сына.

«22 января в нашу больницу пришла на прием женщина. Я до этого послала ее сына на дополнительное обследование. Но этот анализ не был готов вовремя по объективным причинам. Я сказала об этом маме подростка, чтобы они сдали анализ еще раз. Но она, услышав это, стала кричать, бить по столу кулаком, вырвала из рук предварительные анализы и, выходя из кабинета, ударила в стеклянную дверь так, что разбилось стекло. Но пациентка даже не обернулась, чтобы посмотреть, что она сделала», — рассказала семейный врач поликлиники.

По факту медики написали заявление в милицию. Нарушительница до сих пор не принесла своих извинений и не оплатила материальный ущерб государственному медицинскому учреждению.

Разбитое стекло восстановило руководство медучреждения, а нарушительница общественного порядка после инцидента так и не появилась.

Это не первый случай агрессивного отношения к работникам здравоохранения. Ранее сообщалось, что бывший глава Центра общей врачебной практики в селе Жаны-Жер Сокулукского района напал на семейного врача. Инциденты были в Городской детской больнице № 3. В Таласе в родильном отделении местной больницы избили санитарку.

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