18:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Ремонт здания Русского драмтеатра до сих пор не начался

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова до сих пор не начат капитальный ремонт. Об этом 24.kg сообщил коллектив театра.

По их словам, еще в конце ноября 2019-го была готова проектно-сметная документация, прошло заседание с участием министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова, власти обещали приступить к ремонту театра. 

Читайте по теме
Ужас Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. Без комментариев

«Надеялись, что после посещения президента хоть в этом году в театре начнут улучшаться условия, но ни один проект до сих пор не реализован и не начался ремонт. Следующий год юбилейный, 85-й сезон в Русском драмтеатре. Однако мы до сих пор не знаем, будем ли мы открываться и как работать, начнут ли ремонт хотя бы частично. Снова эти вопросы наболели у коллектива», — отметили сотрудники учреждения.

Напомним, что в июле прошлого года правительство выделило 198 миллионов сомов для проведения капитального ремонта зданий театрально-зрелищных учреждений, в частности, 97 миллионов 658,3 тысячи предусмотрено для Русского театра драмы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144132/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Спектакли Национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова увидят в России
Премьерой откроет новый сезон Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова
Арендаторы Русдрамы должны государству более 18 миллионов сомов
Русский театр драмы имени Айтматова с успехом выступил на фестивале в Минске
В Государственном национальном русском театре драмы готовятся к открытию сезона
Спектакль «Поле» в Русском драмтеатре. Первые всходы
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в&nbsp;центре Бишкека не&nbsp;будут Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в центре Бишкека не будут
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
19 февраля, среда
18:00
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $705,7 Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $7...
17:50
В Бишкеке в результате ДТП Mitsubishi оказался под грузовым бусиком
17:47
Ремонт здания Русского драмтеатра до сих пор не начался
17:46
Япония готова предоставить кыргызстанцам рабочие места в сфере туризма
17:13
Дело Зилалиева. Учредители ОсОО «Арт трейд» заявили, что не знакомы с обвиняемым