Ремонт здания Русского драмтеатра до сих пор не начался

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова до сих пор не начат капитальный ремонт. Об этом 24.kg сообщил коллектив театра.

По их словам, еще в конце ноября 2019-го была готова проектно-сметная документация, прошло заседание с участием министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова, власти обещали приступить к ремонту театра.

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«Надеялись, что после посещения президента хоть в этом году в театре начнут улучшаться условия, но ни один проект до сих пор не реализован и не начался ремонт. Следующий год юбилейный, 85-й сезон в Русском драмтеатре. Однако мы до сих пор не знаем, будем ли мы открываться и как работать, начнут ли ремонт хотя бы частично. Снова эти вопросы наболели у коллектива», — отметили сотрудники учреждения.

Напомним, что в июле прошлого года правительство выделило 198 миллионов сомов для проведения капитального ремонта зданий театрально-зрелищных учреждений, в частности, 97 миллионов 658,3 тысячи предусмотрено для Русского театра драмы.