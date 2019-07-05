На ремонт драмтеатров правительство выделило 198 миллионов сомов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал решение о выделении 198 миллионов сомов для проведения капитального ремонта зданий ряда театрально-зрелищных учреждений. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, Минфину поручено по согласованию с комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеша выделить деньги Министерству культуры, информации и туризма.

На ремонт Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова выделяется 84 миллиона 605,1 тысячи сомов, а на капитальный ремонт здания Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова — 97 миллионов 658,3 тысячи сомов.

Еще 16 миллионов сомов предусмотрено на капитальный ремонт здания Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова.

«Здание Кыргызского национального академического драмтеатра имени Токтоболота Абдумомунова введено в эксплуатацию в 1970 году. В связи с длительным сроком системы и оборудование театра изношены, морально устарели и требуют капитального ремонта. Необходимо отремонтировать фасад здания, кровлю и систему пожарной сигнализации, вентиляцию зрительного зала, механическое оборудование сцены, артистические гримерные, сменить витражное остекление фасадов и необходимое оборудование», — подчеркнули в правительстве.

Здание Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова введено в эксплуатацию в 1971 году. С 1972-го капитальных ремонтных работ по зданию театра не проводилось. Для проведения капремонта Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова денежные средства не выделялись последние 20 лет.

Напомним, что в начале мая президент Кыргызстана посетил Кыргызский драмтеатр и Театр русской драмы. Сооронбай Жээнбеков тогда пообещал руководству заведений помочь с выделением средств на ремонт.