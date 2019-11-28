Министр культуры Кыргызстана лично проверил состояние Русского драмтеатра

Фото пресс-службы Министерства культуры, информации и туризма. В скором времени начнется ремонт Русского драмтеатра

Накануне в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова состоялось заседание во главе с министром культуры, информации и туризма Азаматом Жаманкуловым о ходе ремонта здания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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На заседании обсудили ряд вопросов, касающихся реального состояния театра, сноса незаконных построек вокруг здания, а также создания лучших условий для персонала.

Как отмечается, проектно-сметная документация готова. В скором времени начнется ремонт.

Напомним, что в июле на капитальный ремонт нескольких драматических театров выделили 198 миллионов сомов. Из них на восстановление Русского театра драмы предусмотрено 97 миллионов 658,3 тысячи сомов.