15:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президент Кыргызстана посетил театры и пообещал помочь с их ремонтом

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков во время визита в Кыргызский национальный академический драмтеатр

Президент Сооронбай Жээнбеков посетил Кыргызский национальный академический драмтеатр и Государственный национальный русский драмтеатр. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, о творческих планах, состоянии театров президенту рассказали руководители театров и министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Директор Кыргызского национального академического драмтеатра Асылбек Озубеков отметил, что театр основан 2 ноября 1926 года. Здание сдали в эксплуатацию в 1972-м. В последний раз на ремонт выделили 8 миллионов сомов в 2010 году.

На сегодня здание Кыргыздрамы нуждается в реконструкции и обновлении материально-технической базы на сумму более 76 миллионов сомов.

Театр ежегодно ставит до шести премьер, выделяется из собственных средств в среднем 2 миллиона сомов на постановку одного спектакля.

По информации директора Государственного национального русского драмтеатра Евгения Кузнецова, театр основан в 1935 году. Последний раз для обновления кровли здания в 2016-м со спецсчета театра выделили 150 тысяч сомов. Кроме того, в 2015 году отремонтировали уборную на 1 миллион сомов.

С 1972-го здание театра Русской драмы ни разу не было капитально отремонтировано, устарела материально-техническая база.

На сегодня театру на капитальный ремонт требуется более 114 миллионов сомов. Театр ставит 36 спектаклей в год, шесть из которых являются премьерами.

«Глава государства, осмотрев здания двух театров, подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса финансирования капитального ремонта зданий и их реконструкции. Он пожелал успехов творческим коллективам и обещал оказать содействие в решении вопроса финансирования», — добавили в пресс-службе президента.
Ссылка:
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан
Ассамблее народа КР поручили усилить работу с соотечественниками за рубежом
В Кыргызстане есть силы, желающие испортить отношения с соседними странами
Президент уверен, что единство народа Кыргызстана не разрушат никакие угрозы
Этнические сообщества Кыргызстана выработали модель совместного проживания
На курултай Ассамблеи народа Кыргызстана приглашены 400 человек из 15 стран
Сооронбай Жээнбеков обсудил с Шавкатом Мирзиеевым двустороннее сотрудничество
Восстановить былую славу зеленого города пожелал Бишкеку Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков поздравил нового президента Украины Владимира Зеленского
Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Китай
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков пообещал, что в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будут добывать уран Сооронбай Жээнбеков пообещал, что в Кыргызстане не будут добывать уран
Президент уверен, что единство народа Кыргызстана не&nbsp;разрушат никакие угрозы Президент уверен, что единство народа Кыргызстана не разрушат никакие угрозы
В&nbsp;Кыргызстане есть силы, желающие испортить отношения с&nbsp;соседними странами В Кыргызстане есть силы, желающие испортить отношения с соседними странами
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с&nbsp;началом священного месяца Рамазан Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает присоединиться к&nbsp;акции &laquo;Георгиевская ленточка&raquo; «Росинбанк» приглашает присоединиться к акции «Георгиевская ленточка»
Противники законопроекта о&nbsp;моратории на&nbsp;добычу урана покинули зал заседания Противники законопроекта о моратории на добычу урана покинули зал заседания
Смартфоны Xiaomi, Honor и&nbsp;Huawei в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат в&nbsp;MegaStore Смартфоны Xiaomi, Honor и Huawei в рассрочку и без переплат в MegaStore
&laquo;Бакай Банк&raquo; продлил акцию по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам «Бакай Банк» продлил акцию по снижению ставок по кредитам