Президент Кыргызстана посетил театры и пообещал помочь с их ремонтом

Президент Сооронбай Жээнбеков посетил Кыргызский национальный академический драмтеатр и Государственный национальный русский драмтеатр. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, о творческих планах, состоянии театров президенту рассказали руководители театров и министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Директор Кыргызского национального академического драмтеатра Асылбек Озубеков отметил, что театр основан 2 ноября 1926 года. Здание сдали в эксплуатацию в 1972-м. В последний раз на ремонт выделили 8 миллионов сомов в 2010 году.

На сегодня здание Кыргыздрамы нуждается в реконструкции и обновлении материально-технической базы на сумму более 76 миллионов сомов.

Театр ежегодно ставит до шести премьер, выделяется из собственных средств в среднем 2 миллиона сомов на постановку одного спектакля.

По информации директора Государственного национального русского драмтеатра Евгения Кузнецова, театр основан в 1935 году. Последний раз для обновления кровли здания в 2016-м со спецсчета театра выделили 150 тысяч сомов. Кроме того, в 2015 году отремонтировали уборную на 1 миллион сомов.

С 1972-го здание театра Русской драмы ни разу не было капитально отремонтировано, устарела материально-техническая база.

На сегодня театру на капитальный ремонт требуется более 114 миллионов сомов. Театр ставит 36 спектаклей в год, шесть из которых являются премьерами.

«Глава государства, осмотрев здания двух театров, подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса финансирования капитального ремонта зданий и их реконструкции. Он пожелал успехов творческим коллективам и обещал оказать содействие в решении вопроса финансирования», — добавили в пресс-службе президента.