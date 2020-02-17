Блогера Элмира Сыдымана задержали за разжигание межрегиональной вражды

В Бишкеке задержан подозреваемый в возбуждении межрегиональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

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Уточняется, что следственная служба УВД в ходе досудебного производства по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР установила подозреваемого 23-летнего С.Э.

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«Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Продолжается расследование в рамках досудебного производства», — добавили в УВД.

Отметим, что С.Э. — это блогер Элмир Сыдыман (Sydyman).