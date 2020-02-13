В новом Земельном кодексе есть нормы, ограничивающие право частной собственности

В Министерстве сельского хозяйства пишут новый Земельный кодекс. Новая редакция состоит из 21 главы и 140 статей, действующий — из 22 глав и 120 статей.

Отправленный на согласование в Госагентство по земельным вопросам, Минюст и институт омбудсмена, проект признан противоречащим Конституции. В Минсельхозе 24.kg рассказали, с чем не согласны эксперты.

Отмечается, что в основном изменения затронули компетенции Жогорку Кенеша и органов МСУ с сфере регулирования земельных отношений.

Вносимые понятия и термины ограничивают права частной и муниципальной собственности на землю и недропользование.

К примеру, в новой редакции нет нормы о безвозмездном предоставлении земельного участка МСУ, мэрией и районными госадминистрациями. А исключение полномочий депутатов айыльных и горкенешей в сфере регулирования земельных отношений не соответствует Конституции, поскольку МСУ подотчетны именно местным кенешам.

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Кроме того, упразднение понятия муниципальной собственности на землю также противоречит Основному закону, который предусматривает разнообразные формы собственности и гарантирует равную правовую защиту как частной, так и государственной. Ограничение права пользования по недрам до пяти лет, как утверждают специалисты, нарушает инвестиционный климат.

А вот об ограничении права частной собственности эксперты не сказали ни слова.

Отметим, Земельный кодекс «регулирует земельные отношения в КР, основания возникновения, порядок осуществления и прекращения прав на землю и их регистрацию, а также направлен на создание земельно-рыночных отношений в условиях государственной, муниципальной и частной собственности на землю и рационального использования земли и ее охраны».

Земельный кодекс — на сегодня единственный документ, который защищает право частной собственности.