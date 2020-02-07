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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

В Проекте детальной планировки центра Бишкека «на головы горожан посадили» дома

В принятом 30 декабря 2019 года Проекте детальной планировки центральной части Бишкека «на головы горожан посадили» высотки, социально-культурные и другие объекты. Об этом 24.kg рассказала представитель общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова.

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Отметим, что именно этот фонд принимал участие в общественной экспертизе тогда еще не принятого ПДП. Общественники в итоге так и не подписали документ. В заключении фонда говорится, что в документе не разработана историческая часть города, нет проекта инженерных сетей.

«Проектировщики стали говорить, что денег не хватило. Но, когда они просили деньги у депутатов Бишкекского горкенеша, должны были четкую смету дать. Проект не должны были принимать без этих двух разделов. Как можно строить город над землей, если не разработаны инженерные сети под землей?» — отметила Светлана Антропова.

В документе, по ее словам, на месте многих частных домов проектировщики «посадили» высотки, социально-культурные и другие объекты.

«Получается, что человек живет в своем доме и даже не предполагает, что на его территории должен быть детский сад. И вдруг приходят к нему и говорят, что для реализации Генплана ПДП будет что-то построено. Естественно, человек будет возмущаться. Конечно, мэрия просто так изъять участок не сможет и будет вынуждена обратиться в суд, если не сможет договориться с владельцем», — подчеркнула представитель ОФ.

А в суде покажут новый ПДП, и он примет сторону муниципалитета. Однако у нас нет механизма, как будет происходить изъятие, нет положения о выкупе. Был случай, когда государство давало одну цену, а независимый эксперт в два-три раза больше. Поэтому люди правильно боятся.

Светлана Антропова

Отметим, что бишкекчанам отказали в предоставлении утвержденного Проекта детальной планировки центральной части столицы. 

В управлении капстроительства мэрии сообщили, что передать документ не могли, потому как не они владельцы ПДП, только заказчики. Активисты направили повторный запрос в муниципалитет и напомнили, что законодательство страны гарантирует каждому право доступа к информации. 

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части Бишкека сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142834/
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