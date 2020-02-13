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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки можно рассекретить. Но город пока не торопится

Убрать гриф «для служебного пользования», из-за которого принятый 30 января 2019 года Проект детальной планировки (ПДП) центральной части Бишкека неожиданно стал секретным для горожан, можно и нужно. Об этом 24.kg рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» Замира Кангелдиева.

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Она напомнила, что заказчиком скандального ПДП было управление капитального строительства (УКС) мэрии, разработчиком — Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры. В утверждаемую часть проекта, по словам Замиры Кангелдиевой, входят схемы функционального зонирования, социально-культурных объектов, транспортная, схема градостроительных линий и поперечные профили, а также общепояснительная записка.

«Есть материалы с грифом «секретно». Это градостроительные линии — красные, зеленые, синие, они содержат сетку координат и их расчетные данные. Эти материалы являются секретными. Они пришли к нам 29 января, УКС как заказчик передало экземпляр, он пришел с грифом. Основной материал — схема функционального зонирования — пришел с грифом «для служебного пользования», — сказала она.

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Замира Кангелдиева также подчеркнула, что, согласно Закону «О градостроительстве», ПДП как материал с грифом «для служебного пользования» может быть вывешен в общедоступных местах, но тиражированию и распространению не подлежит. «ПДП размещен на сайтах БГК, муниципалитета, БГА и Госстроя, то есть в общедоступных местах он вывешен», — отметила она.

Специалист сообщила, что Бишкекглавархитектура рассматривает вопрос, чтобы разместить ПДП в общедоступном месте, создать своего рода выставочный центр, где документ будет представлен в большом формате и каждый горожанин сможет с ним ознакомиться. Там же разместят общепояснительную записку, чтобы документ могли читать не только специалисты.

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А вот четко ответить на вопрос, на какой закон ссылались власти, засекречивая ПДП, Замира Кангелдиева не смогла. Однако заметила, что гриф вполне можно снять и сделать это, как оказалось, несложно.

«Мы можем собраться с автором-разработчиком, заказчиком и этот вопрос коллегиально решить. Если гриф «для служебного пользования» будет снят, мы можем ПДП предоставить в любом виде — распечатанном или электронном. Бишкекглавархитектура не возражает, чтобы этот гриф убрали», — заключила она.

Отметим, что споры вокруг скандального ПДП центральной части Бишкека не утихают. Его приняли без обсуждений 30 декабря 2019 года на сессии горкенеша. Инициативная группа горожан запросила в мэрии полную информацию о ПДП и с удивлением узнала, что документ секретный. В УКС поспешили оправдаться, что их неправильно поняли. В Бишкекглавархитектуре, более того, сообщили, что ПДП есть в свободном доступе

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143492/
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