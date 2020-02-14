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Общество

Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше

Гражданские активисты из Бишкека, которые выехали в Ош для проведения запланированных мероприятий, подверглись угрозам со стороны неизвестных. Об этом сообщает один из инициаторов #REакции Улан Усейин.

По его словам, инцидент произошел вчера, 13 февраля. Несколько молодых людей спортивного телосложения потребовали от активистов из столицы покинуть город.

«Они вошли в зал, где мы проводили мероприятие, и стали провоцировать: «Ты мужик? Пойдем на улицу». Стали тянуть за руки. Когда я начал снимать на видео, они попытались отнять у меня телефон», — рассказал Улан Усейин.

В Оше гражданские активисты проводили публичное обсуждение на тему «Валить нельзя остаться» и подняли вопрос общественно-политической ситуации в стране.

По факту событий в Оше активисты намерены обратиться в милицию.

29 января в здание одного из отелей в Бишкеке, где проходил форум по обсуждению законопроекта, который обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования, тоже ворвались неизвестные и попытались сорвать мероприятие. С утра у входа в отель собралась группа женщин. Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова пояснила журналистам, что это не участницы круглого стола.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143615/
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