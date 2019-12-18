Митинг #REакция 2.0 в Бишкеке. Как это было

В Бишкеке прошла #REакция 2.0 — митинг в поддержку СМИ и против коррупции. Это вторая подобная акция в столице Кыргызстана за последний месяц. На митинге собрались журналисты, представители общественности и НПО и просто неравнодушные граждане.

Собравшиеся требовали прекратить гонения на СМИ, принять меры по борьбе с коррупцией, освободить судью Жылдыз Ибраимову, наложившую арест на счета СМИ, от должности. Противники акции — представители «Кырк чоро» — попытались спровоцировать участников #REакции 2.0, но у них ничего не вышло, в том числе благодаря слаженной работе милиции.

Как проходила акция против коррупции и давления на СМИ, смотрите в нашем видео.