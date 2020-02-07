Новый Генплан Бишкека разработают по принятому Проекту детальной планировки

Проект детальной планировки (ПДП) Бишкека разработан, чтобы в 2025 году разработать новый Генплан. Об этом 24.kg сообщил заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека Улан Уезбаев.

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Отметим, именно это управление выступило заказчиком ПДП центральной части столицы, который депутаты Бишкекского горкенеша приняли без обсуждения 30 декабря 2019 года. Активисты тем временем бьют тревогу. Они опасаются, что после принятия ПДП мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды». В январе 2020 года стало известно, что у кыргызстанцев будут забирать земельные участки и дома для государственно-общественных нужд. Такое предложение содержится в Стратегии развития строительной отрасли на 2020-2030 годы, одобренной правительством.

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Улан Уезбаев считает, что такие опасения не более чем заблуждение. «Согласно Конституции и законодательству Кыргызской Республики частная собственность никогда не изымается, ее только выкупают, и то — по решению суда. Говорят, что ПДП позволяет забирать частную собственность, но это заблуждение. Если есть Красная книга — это уже частная собственность, и государство не имеет права забирать», — заверил он.

Замначальника УКС также подчеркнул, что ПДП разработали исключительно с благими намерениями — для борьбы с хаотичным строительством в Бишкеке. «Для начала взяли центральную часть города. Там определяется, где могут строить этажные дома, где торговые центры, теплосети, коммуникационные сети. Все это определяется именно в ПДП, чтобы был документ на основании которого можно давать разрешение на строительство определенного объекта, где можно строить многоэтажный дом, чтобы определить, какие коммуникационные сети туда подходят. У нас же построят вначале здание, дадут документы, а потом говорят: «а где коммуникационные системы», разрушают дороги, которые мы уже отремонтировали и построили», — объяснил Улан Уезбаев.

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Однако замначальника УКС забыл упомянуть, что при обсуждении тогда еще не принятого ПДП, общественники указывали на нестыковки документа, а именно — не разработана историческая часть города, нет проекта инженерных сетей.

«Проект не должны были принимать без этих двух разделов. Как можно строить город над землей, если не разработаны инженерные сети под землей?» — говорят в ОФ «Наше право», который участвовал в общественной экспертизе ПДП и не подписал документ.