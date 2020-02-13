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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП

После принятия Проекта детальной планировки под снос могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки». Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила представитель инициативной группы горожан Айнура Джумашева.

В ПДП предусмотрено, что дома, которым более 50 лет, будут снесены. Как и дома не выше трех этажей.

Айнура Джумашева

 Она отметила, что с принятием Проекта детальной планировки под удар попадают именно жильцы сталинок и хрущевок. 

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Айнура Джумашева добавила, что в зоне риска и люди, живущие в «элитках», потому что новых домов нет в Генплане, и их можно считать незаконными постройками.

«Этот ПДП якобы их легализует, но это не дает гарантии, что завтра какая-нибудь другая стройкомпания не захочет участка под вашим домом, посмотрят в Генплан, Проект детальной планировки и скажут, что постройка незаконная. Жителей выселят, а дом снесут», — полагает она.

Отметим, что горожане намерены подать в суд на городские власти из-за принятия ПДП. Они возмущены, что его приняли без общественного обсуждения и в итоге засекретили. ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды. На уровне правительства разрабатывают законные механизмы для отъема. Пока частную собственность защищает только Земельный кодекс. Его собрались переписать.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143509/
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