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Общество

Проект «Школьная медицина». Половину заключений аппарат выдает с отклонениями

Аппарат, установленный в рамках проекта «Школьная медицина», 49 процентов заключений выдает с отклонениями. Об этом на своей странице в Facebook пишет депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.

Нардеп решила разобраться в ситуации и посетила поликлинику № 8, где установлено оборудование. «Я даже не в шоке, а в ужасе. И это цифровизация? Обошла всю поликлинику, опрашивала анонимно. Врачи напуганы, не могут объяснить ничего и понять приказы сверху. Но они в один голос сказали, что почти все заключения на аппарате вызывают сомнения. 49 процентов его заключений с отклонениями — не совпадают при врачебном осмотре. Родители начинают ругаться», — написала Аида Исмаилова.

Она добавила: врачи боятся увольнений за то, что не смогли внедрить проект. «Родителям такие стрессы не нужны, дети не учатся, тоже переживают, что у них что-то нашли, прогуливают занятия, врачи отвлекаются на перепроверку заключений этого аппарата. Кто это придумал и с какой целью?» — задалась она вопросом.

Ранее в эффективности аппарата усомнилась эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова. По ее словам, эти аппаратные комплексы к медицине, инновациям, цифровизации отношение имеют только как побочный эффект.

Проект «Школьная медицина — IT-поликлиника» Минздрав запустил в пилотном режиме в июле 2019 года. В ведомстве отметили, что он направлен на автоматизированные профилактические медицинские осмотры школьников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142623/
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