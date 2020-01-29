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Общество

Защитить детей страны от безумного проекта «Школьная медицина» призвала эксперт

В Кыргызстане дети школьного возраста в большой опасности от чрезмерного псевдомедицинского вмешательства в школах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

Она прокомментировала сообщение министра здравоохранения Космосбека Чолпонбекова, что внедрение проекта «Школьная медицина — IT-больница» затягивается из-за отсутствия необходимых средств. По его данным, для установки аппаратных комплексов для проведения скрининга в школах и программного обеспечения требуется 300-500 миллионов сомов.

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Эксперт отмечает, что эти аппаратные комплексы к медицине, инновациям, цифровизации отношение имеют только как побочный эффект.

«Пусть кафедра общественного здравоохранения найдет подобный скрининг в мире... Его нет. Или предоставит ссылки и научную обоснованность этих гигантских вмешательств, последствия которых, скорее, катастрофичны для детей и молодежи страны», — отметила эксперт.

Она призвала прогрессивную медицинскую общественность страны, профессоров, академиков, докторов и кандидатов наук, всех детских врачей, родителей школьников обратить внимание на псевдометоды оценки физического, психоневрологического (психофизиологического) статуса и оценки других органов и систем по проекту «Школьная медицина — IT-поликлиника», чтобы убедиться в профанации.

Защитим детей страны от безумного проекта «Школьная медицина».

Бермет Барыктабасова

Напомним, проект «Школьная медицина — IT-поликлиника» Минздрав запустил в пилотном режиме в июле 2019 года. В ведомстве отметили, что он направлен на проведение автоматизированных профилактических медицинских осмотров школьников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141888/
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