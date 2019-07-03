Минздрав запустил пилотный проект «Школьная медицина — IT-поликлиника». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, система запущена на базе Центра семейной медицины (ЦСМ) № 8 Бишкека. Проект направлен на проведение автоматизированных профилактических медицинских осмотров школьников.

Фото пресс-центра Минздрава

«Аппарат специально разработан для доврачебного обследования основных систем организма подростков и автоматической оценки состояния здоровья. Это актуально в отдаленных районах, где не хватает врачей первичного уровня. С помощью IT-поликлиники медсестра или фельдшер без участия врачей узких специальностей смогут провести обследование школьника и передать результаты исследований из школы в ЦСМ», — сообщил заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев.

Фото пресс-центра Минздрава

Он добавил, что аппаратный комплекс не ставит диагноз, а позволяет на ранней стадии выявить отклонения показателей здоровья детей и направить соответствующему специалисту для более глубокого изучения состояния здоровья.

Фото пресс-центра Минздрава

В ведомстве отметили, что один комплекс имеет пропускную способность на проведение медицинского осмотра до 30 учеников в день, что позволит в течение одного учебного года провести обследование около пяти тысяч учеников.

Фото пресс-центра Минздрава

Минздрав планирует до начала учебного года завершить тестирование аппаратов и интеграцию с информационной системой ЦСМ, после чего перенести комплекс в одну из отобранных средних школ Бишкека.