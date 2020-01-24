11:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Минздрав, кто еще? Избавляться от безответственных чиновников предложил глава КР

На качество услуг, предоставляемых в электронном формате, нужно обратить пристальное внимание. Об этом на заседании Совета безопасности заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в первую очередь нужно рассмотреть ответственность руководителей госорганов, до сих пор не создавших или затягивающих с созданием баз данных.

«Цифровизация имеет особое значение в сфере образования и здравоохранения. К внедрению проектов «Школьная медицина — IT-больница» и «Умная школа» подходят формально. В отношении соответствующих руководителей Миндрава и Минобразования должна быть рассмотрена дисциплинарная ответственность. Мы избавимся от таких безответственных чиновников», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что если чиновникам не под силу реализовать политику цифровизации страны, то им придется оставить свои должности.

«Саботирование политики цифровизации — это злоупотребление в отношении будущего республики. Здесь сидят премьер-министр, спикер Жогорку Кенеша, председатель Верховного суда, представители моего аппарата. Нужно максимально поддержать министерства, ведомства и совместно проводить политику цифровизации, ускорить это направление», — добавил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141488/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
Президент пригрозил уголовной ответственностью за ущемление прав бизнеса
Президент: О коррупции говорят все, все возмущены, а силовики сидят и молчат
Финпол ссылается на документы, которые давно утратили силу. Президент возмущен
Президент обвинил чиновников в равнодушном отношении к борьбе с коррупцией
Сооронбай Жээнбеков рассказал, из-за кого борьба с коррупцией сходит на нет
В Кыргызстане запустят систему удаленной идентификации граждан
В 2020 году в регионах Кыргызстана внедрят платформу «Санарип аймак»
Сооронбай Жээнбеков напомнил министру финансов о приоритетах на 2020 год
Президент определил приоритеты — цифровизация, регионы и судебная реформа
Популярные новости
За&nbsp;какую партию вы&nbsp;бы проголосовали на&nbsp;выборах в&nbsp;Жогорку Кенеш? Опрос За какую партию вы бы проголосовали на выборах в Жогорку Кенеш? Опрос
Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о&nbsp;выведенных $700 миллионах Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах
Инцидент на&nbsp;границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена Инцидент на границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена
В&nbsp;отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в&nbsp;Бишкеке В отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в Бишкеке
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
24 января, пятница
11:49
Коронавирус в Китае. Минздрав Кыргызстана создал оперативный штаб Коронавирус в Китае. Минздрав Кыргызстана создал операт...
11:47
В Кыргызстане не зафиксировано случаев коронавируса
11:46
Минздрав, кто еще? Избавляться от безответственных чиновников предложил глава КР
11:38
Таджикистан временно прекратил авиасообщение с Китаем
11:27
Президент пригрозил уголовной ответственностью за ущемление прав бизнеса