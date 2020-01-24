Минздрав, кто еще? Избавляться от безответственных чиновников предложил глава КР

На качество услуг, предоставляемых в электронном формате, нужно обратить пристальное внимание. Об этом на заседании Совета безопасности заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в первую очередь нужно рассмотреть ответственность руководителей госорганов, до сих пор не создавших или затягивающих с созданием баз данных.

«Цифровизация имеет особое значение в сфере образования и здравоохранения. К внедрению проектов «Школьная медицина — IT-больница» и «Умная школа» подходят формально. В отношении соответствующих руководителей Миндрава и Минобразования должна быть рассмотрена дисциплинарная ответственность. Мы избавимся от таких безответственных чиновников», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что если чиновникам не под силу реализовать политику цифровизации страны, то им придется оставить свои должности.

«Саботирование политики цифровизации — это злоупотребление в отношении будущего республики. Здесь сидят премьер-министр, спикер Жогорку Кенеша, председатель Верховного суда, представители моего аппарата. Нужно максимально поддержать министерства, ведомства и совместно проводить политику цифровизации, ускорить это направление», — добавил глава государства.