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Общество

Правозащитник Азимжан Аскаров подал в суд на правительство Кыргызстана

Пожизненно осужденный правозащитник Азимжан Аскаров подал в суд на правительство Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Валерьян Вахитов.

По его словам, заявление поступило в межрайонный суд Бишкека. «Мой подзащитный считает, что, не исполняя рекомендации Комитета ООН по правам человека, кабмин нарушает закон и свои международные обязательства», — пояснил юрист.

Отметим, что иск принят к рассмотрению, но дата разбирательства пока не назначена. 

Напомним, что 2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения — соучастие в убийстве, по которой он получил пожизненный срок, осталась. 25 февраля ВС КР проведет слушание по пересмотру уголовного дела по новым обстоятельствам в отношении Азимжана Аскарова. 

Правозащитника обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143005/
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