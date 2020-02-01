Дело Азимжана Аскарова пересмотрят. Верховный суд назначил дату

Верховный суд назначил дату пересмотра уголовного дела по новым обстоятельствам в отношении правозащитника Азимжана Аскарова, который приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил адвокат Аскарова Валерьян Вахитов.

По его словам, слушание пройдет 25 февраля. «Азимжан Аскаров себя виновным не признает ни по одному эпизоду и настаивает: Кыргызстан должен выполнить международные обязательства. Речь о рекомендациях Комитета ООН по правам человека. Кроме того, мы будем добиваться, чтобы суд отменил арест, наложенный на дом Аскарова. Это единственное его имущество», — сказал Валерьян Вахитов.

Он отметил, что Азимжан Аскаров написал акыйкатчи отдельное обращение, в котором указывает, что приговор в отношении него вынесли незаконно и под давлением, и требует отменить его.

Напомним, 2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения — соучастие в убийстве, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.