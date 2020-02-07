Судьи, отпустившие подозреваемого в коррупции чиновника, отделались выговорами

Дисциплинарная комиссия при Совете судей рассмотрела ответственность судей, отпустивших экс-начальника Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Насирбека Алмаматова, который позже сбежал из страны.

В ходе заседания прокурор Умут Конкубаева отметила, что поддерживает прошение заместителя генпрокурора о привлечении судей Бишкекского горсуда Нурлана Кожомбердиева, Адиса Момуналиева и Алмаза Карабекова к строгой дисциплинарной ответственности.

Выслушав доводы сторон, дисциплинарная комиссия при Совете судей решила представление надзорного органа и жалобу общественного объединения «Институт общественного анализа» удовлетворить.

В качестве меры дисциплинарного взыскания комиссия объявила всем трем судьям выговор.

Напомним, что Насирбека Алмаматова задержали 2 ноября 2018 года. Его обвинили в создании устойчивой коррупционной схемы по получению незаконных денежных поборов с граждан Кыргызстана при регистрации и перерегистрации авто, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019-го Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Насирбека Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили штрафом в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.