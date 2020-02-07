13:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Судьи, отпустившие подозреваемого в коррупции чиновника, отделались выговорами

Дисциплинарная комиссия при Совете судей рассмотрела ответственность судей, отпустивших экс-начальника Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Насирбека Алмаматова, который позже сбежал из страны.

В ходе заседания прокурор Умут Конкубаева отметила, что поддерживает прошение заместителя генпрокурора о привлечении судей Бишкекского горсуда Нурлана Кожомбердиева, Адиса Момуналиева и Алмаза Карабекова к строгой дисциплинарной ответственности.

Выслушав доводы сторон, дисциплинарная комиссия при Совете судей решила представление надзорного органа и жалобу общественного объединения «Институт общественного анализа» удовлетворить.

В качестве меры дисциплинарного взыскания комиссия объявила всем трем судьям выговор.

Напомним, что Насирбека Алмаматова задержали 2 ноября 2018 года. Его обвинили в создании устойчивой коррупционной схемы по получению незаконных денежных поборов с граждан Кыргызстана при регистрации и перерегистрации авто, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019-го Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Насирбека Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили штрафом в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

В конце октября прошлого года Верховный суд отменил решение второй инстанции, но Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны.

Напомним, на Совете безопасности президент возмутился, что генпрокурор и глава Верховного суда делают вид, что ничего не происходит.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142937/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен ряд судей местных судов
В Жогорку Кенеше требуют проверить Пограничную службу на предмет коррупции
Еще один пограничник заявил о коррупции в ведомстве и попросил защиты президента
Судебный исполнитель в Бишкеке продал конфискованное у контрабандистов мясо
Судей по делу сбежавшего Насирбека Алмаматова требуют привлечь к ответственности
Совет безопасности взял на контроль дело пограничника Талгата Аланова
Вице-мэр отчитал глав городских служб за недостаточную борьбу с коррупцией
Офицер рассказал о коррупции в Погранслужбе. Он вызвал на дебаты главу ведомства
Итоги Совбеза. Почему заявления о борьбе с коррупцией остались без внимания
Президент обвинил чиновников в равнодушном отношении к борьбе с коррупцией
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
7 февраля, пятница
13:32
Новый Генплан Бишкека разработают по принятому Проекту детальной планировки Новый Генплан Бишкека разработают по принятому Проекту...
13:30
Главой наблюдательного совета ОТРК избран акын-импровизатор
13:09
Судьи, отпустившие подозреваемого в коррупции чиновника, отделались выговорами
13:00
Новые правила использования имен героев эпоса «Манас» разработают в Кыргызстане
12:56
Глава Кыргызстана соболезнует президенту Турции из-за гибели людей под лавинами