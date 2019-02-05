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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (58)

Правозащитники утверждают, что не подписывали проект ПДП Бишкека

«Мы не подписывали проект заключения ПДП центральной части столицы Кыргызстана», — сообщила 24.kg руководитель ОФ «Наше право», член межведомственной комиссии Калича Умуралиева.

Она отметила, что у представителей организации осталось много вопросов. «Окончательного варианта мы не видели, никто на подпись нам не давал. Когда обсуждали последний вариант, мы раскритиковали заключение. В нем не было нормальных предложений и объяснений, где есть нарушения, а где — нет. Мы не согласны с заключением комиссии», — сказала Калича Умуралиева.

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Отметим, в мэрии глава Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев сообщил, что по итогам последнего совещания комиссия подготовила проект заключения по ПДП центральной части Бишкека. Документ планировали направить на одобрение депутатов БГК.

План детальной планировки, обнародованный в начале марта, сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после принятия документа муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

В итоге в апреле 2018 года проект отправили на доработку в НИИ градостроительства.

ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.
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