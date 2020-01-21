Дело Курсана Асанова. Редактора издания «Чындык» допрашивают уже шесть часов

Редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков до сих пор находится на допросе в Военной прокуратуре. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

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Напомним, что сегодня ночью Первомайский районный суд Бишкека изменил санкцию, отпустив журналиста под домашний арест.

Адвокат Таалайгуль Токтакунова отметила, что ни один из политиков не имеет никакого отношения к изменению меры пресечения. По словам юриста, сам подследственный не знает, о какой секретной информации, которую ему якобы предоставил замминистра ВД Курсан Асанов, идет речь. Следствие по делу продолжается. Хотя, как отметила адвокат, оно должно было завершиться еще до Нового года.

Напомним, что редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали накануне после допроса в Военной прокуратуре в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.