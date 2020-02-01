По факту потасовки на круглом столе возбудили дело по статье «Хулиганство»

Заявление директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой в отношении устроивших потасовку на круглом столе, где участники обсуждали законопроект, который обязывает неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования, зарегистрировали.

Как пояснили в Свердловском РОВД, Чолпон Джакупова просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 29 января, находясь в здании отеля «Европа» по улице Ибраимова, где во время общественных слушаний по проектам поправок в некоторые законы, грубо нарушая общественный порядок и нормы поведения, пытались сорвать мероприятие.

Заявление зарегистрировали в ЕРПП УВД Свердловского района и начали досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

В милицию обратились и те, кого организаторы круглого стола считают провокаторами. Их заявление также зарегистрировано в ЕРПП УВД Свердловского района, и начато досудебное производство, но только по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках, а не УК КР.