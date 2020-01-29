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Общество

Ворвались в зал и толкались. На форуме правозащитников произошла потасовка

На форуме правозащитников по обсуждению законопроекта, который обязывает неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования, произошла потасовка.

Женщины, представившиеся членами общественного объединения из Сокулука, попытались пройти в зал. Сотрудники правовой клиники «Адилет» просили их назвать, из какой они организации и как узнали о форуме. Однако женщины не назвали свою организацию.

Организаторы объяснили, что не могут их запустить, потому что участие в форуме ограничено. Молодые люди, сопровождающие женщин из Сокулука, оттолкнули юристов «Адилета» и ворвались в зал.

На место инцидента прибыла милиция. Кто вызвал сотрудников правоохранительных органов, неизвестно. 

Милиция обещала провести проверку.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141934/
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