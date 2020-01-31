Инцидент на круглом столе. Агрессивные активисты тоже обратились в милицию

Сотрудники правовой клиники «Адилет» обратились с заявлением в милицию по факту потасовки, которую устроили неизвестные женщины и мужчины на форуме, посвященном обсуждению законопроекта, который обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования.
Оно зарегистрировано сотрудниками Свердловского РОВД в ЕРПП. В милиции 24.kg также рассказали, что те, кого организаторы круглого стола считают провокаторами, тоже подали жалобу.
Они просят принять меры в отношении Чолпон Джакуповой и юристов «Адилета», которые незаконно, по мнению заявителей, препятствовали их свободному передвижению.
Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района, и начато досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.