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Общество

Инцидент на круглом столе. Агрессивные активисты тоже обратились в милицию

Сотрудники правовой клиники «Адилет» обратились с заявлением в милицию по факту потасовки, которую устроили неизвестные женщины и мужчины на форуме, посвященном обсуждению законопроекта, который обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования.

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Оно зарегистрировано сотрудниками Свердловского РОВД в ЕРПП. В милиции 24.kg также рассказали, что те, кого организаторы круглого стола считают провокаторами, тоже подали жалобу.

Они просят принять меры в отношении Чолпон Джакуповой и юристов «Адилета», которые незаконно, по мнению заявителей, препятствовали их свободному передвижению.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района, и начато досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142210/
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