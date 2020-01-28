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Общество

Жители Баткена требуют извинений от вице-премьера Жениша Разакова

Жители Баткенского и Лейлекского районов требуют от вице-премьер-министра Жениша Разакова извинений. Об этом они сообщили сегодня журналистам.

По их словам, Жениш Разаков оклеветал участников митинга в поддержку Баткена, а также всех жителей области, от имени которых они выступали.

«Жениш Разаков сказал, что мы пришли на митинг за деньги. Как можно сказать так о людях, которые защищают свои земли и обращаются к властям за помощью, чтобы решить приграничные проблемы? Мы не от хорошей жизни приехали в Бишкек. Каждый раз, когда на границе инцидент, нам приходится бежать, покидая свои дома», — отметил житель села Ак-Татыр Бекмат Таджибаев.

Баткенцы также уличают вице-премьер-министра во лжи.

«15 января в столице выступали в основном жители Баткенской области. Жениш Разаков сказал неправду, когда заявил, что участвовали только жители Лейлека. Например, Кок-Таш и Ак-Сай тоже не доверяют Женишу Разакову. Мы требуем его отставки и извинений», — сказал житель Баткенского района Азизбек Салибай уулу.

Баткенцы намерены создать курултай в регионе по вопросам границы.

Ранее извинений либо отставки Жениша Разакова потребовал и депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.

Известно, что уже двое участников митинга в поддержку Баткена подали в суд иск к вице-премьер-министру Женишу Разакову. Они требуют опровержения от чиновника его заявления о том, что участники митинга 15 января вышли за деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141796/
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