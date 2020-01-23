В суд на Жениша Разакова подали участники митинга в поддержку Баткена

Двое участников митинга в поддержку Баткена подали иск к вице-премьер-министру Женишу Разакову. Об этом 24.kg сообщила журналист Канышай Мамыркулова.

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Они требуют опровержения от вице-премьер-министра по его заявлению, что участники митинга 15 января вышли за деньги.

«Пусть Жениш Разаков докажет в суде, кто из нас, сколько и от кого получил деньги. Он нас оклеветал. Каждый из нас требует с него по 5 миллионов сомов», — сказала Канышай Мамыркулова.

Иск в Первомайский суд Бишкеке подали журналист Канышай Мамыркулова и гражданский активист Самат Алиев. В социальных сетях и другие участники митинга выразили готовность поддержать их и обратиться в суд.

Напомним, 15 января в Бишкеке прошел митинг в поддержку Баткена, где участники потребовали отставки Жениша Разакова из-за отсутствия доверия к нему. Вице-премьер-министр опроверг все обвинения и заявил, что люди вышли на митинг за деньги.