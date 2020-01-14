Врачей бьют и оскорбляют. Кто и как их защитит?

Два случая возмутительного обращения с врачами в Бишкеке за две недели 2020 года стали достоянием общественности благодаря соцсетям. Большинство же фактов просто спускают на тормозах. Медики, не желая долгих разбирательств, тихо соглашаются на примирение.
Респонденты 24.kg рассказали, какие меры помогут сдержать эмоции недовольных пациентов и их родственников и как сегодня защищены врачи. (Спойлер: никак)
Гулжигит Аалиев, главврач Республиканской клинической инфекционной больницы:
Испокон веков действует принцип «пациент всегда прав». Люди могут обзывать, оскорблять, бить, двери ломать в пьяном состоянии, а мы прощаем.Гулжигит Аалиев
У нас нет охраны, как в других странах, поскольку это нецелевые траты. Есть закон о статусе врача, в нем предусмотрены какие-то моменты, но он, к сожалению, не совсем работает.
Поэтому нужно проводить разъяснительную работу среди населения. Врачи такие же люди, у них тоже есть нервы, они работают при большой нагрузке. Когда приходите на прием, просьба быть более толерантными, терпеливыми, сдержанными. А медики всегда окажут помощь.
Жусуп Бошкоев, главврач Городской клинической больницы № 1:
Оскорбления происходят ежедневно, а избивают — почти через день.Жусуп Бошкоев
Во всем мире, да и на всем пространстве СНГ, врачи на законодательном уровне приравнены к сотрудникам милиции. А у нас избивают, говорят, что были в состоянии аффекта, но медработникам от этого не легче.
— Почему не пишете заявления?
— А толку-то? Нужно предусмотреть ответственность за оскорбление медиков на законодательном уровне. Минздрав должен внести свои предложения в парламент.
Мадамин Каратаев, замминистра здравоохранения:
— Какое наказание вы предлагаете?
— Штраф или досрочная выписка из стационара в случае нарушения режима. А за рукоприкладство, думаю, должны быть административные меры со стороны правоохранительных органов. Возможно, задержание.
Понимаю, у пациентов эмоции, но врачей успокаиваю: будьте выше, вы — люди в белых халатах, мы должны быть более гуманными.
Талант Омурбеков, профессор, завкафедрой детской хирургии в ГДКБ СМП:
— Медики сами идут на примирение. Безнаказанность и плодит дальнейшее насилие.
— Однажды избили моего ученика, врача. Ни за что. Мы пытались пойти до конца, но ему стали угрожать, говорили: «Все равно нас никто не накажет, откупимся». Так и спустили на тормозах. Это не первый случай.
Ни один человек не получил наказания за избиение врача. Пока закон не примут, так и будет. Талант Омурбеков
Причем закон должен быть не спущен сверху вниз, а принят снизу вверх, как в свое время принимали закон о защите от насилия над детьми и женщинами. Мы тогда собрали 30 тысяч подписей. Медработников много, подписи собрать можно. Инициативная группа нужна.
Бактыгуль Исмаилова, начальник городского управления здравоохранения:
Профессия врача занимает второе место по стрессовости.
И так сложно, медиков не хватает, а если люди и дальше будут так относиться... Остается только работать на уровне общественности, объяснять людям надо и, наверное, на законодательном уровне как-то защищать (штрафовать, уголовную ответственность вводить).
Мы сделали запросы, чтобы услышать предложения главных врачей. Мы их, к сожалению, защитить не можем. Единственное — везде установили камеры видеонаблюдения, но это можно больше как постфактум использовать для доказательств.
Нам, медикам, нужно не поддаваться на провокации, не вступать в конфликты, максимально себя сдерживать. Мы имеем дело с больными людьми, нельзя это забывать.