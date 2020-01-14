Врачей бьют и оскорбляют. Кто и как их защитит?

Два случая возмутительного обращения с врачами в Бишкеке за две недели 2020 года стали достоянием общественности благодаря соцсетям. Большинство же фактов просто спускают на тормозах. Медики, не желая долгих разбирательств, тихо соглашаются на примирение.

Респонденты 24.kg рассказали, какие меры помогут сдержать эмоции недовольных пациентов и их родственников и как сегодня защищены врачи. (Спойлер: никак)

Гулжигит Аалиев, главврач Республиканской клинической инфекционной больницы:

Фото из интернета. Гулжигит Аалиев, главврач Республиканской клинической инфекционной больницы

Испокон веков действует принцип «пациент всегда прав». Люди могут обзывать, оскорблять, бить, двери ломать в пьяном состоянии, а мы прощаем. Гулжигит Аалиев

— У нас большой поток больных, поэтому недовольства возникают часто. Пациенты и между собой ругаются (хотят, чтобы принимали всех без очереди). Бывает, что приводят на лечение одного ребенка и требуют госпитализировать всех остальных детей. Всей семьей хотят обследоваться, хотя показаний нет. Мы отказываем, они начинают кричать, писать, жаловаться. Но у нас не пансион.

У нас нет охраны, как в других странах, поскольку это нецелевые траты. Есть закон о статусе врача, в нем предусмотрены какие-то моменты, но он, к сожалению, не совсем работает.

Поэтому нужно проводить разъяснительную работу среди населения. Врачи такие же люди, у них тоже есть нервы, они работают при большой нагрузке. Когда приходите на прием, просьба быть более толерантными, терпеливыми, сдержанными. А медики всегда окажут помощь.

Жусуп Бошкоев, главврач Городской клинической больницы № 1:

Фото из интернета. Жусуп Бошкоев, главврач Городской клинической больницы № 1

Оскорбления происходят ежедневно, а избивают — почти через день. Жусуп Бошкоев

— У главврачей законодательной инициативы нет, но Минздрав и сам знает о ситуации.

Во всем мире, да и на всем пространстве СНГ, врачи на законодательном уровне приравнены к сотрудникам милиции. А у нас избивают, говорят, что были в состоянии аффекта, но медработникам от этого не легче.

— Почему не пишете заявления?

— А толку-то? Нужно предусмотреть ответственность за оскорбление медиков на законодательном уровне. Минздрав должен внести свои предложения в парламент.

Мадамин Каратаев, замминистра здравоохранения:

Фото из интернета. Мадамин Каратаев, замминистра здравоохранения

— Мы инициировали изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие ответственность не только врачей, но и пациентов. Но нам вернули документ. Думаю, до конца января вновь внесем на рассмотрение профильного комитета парламента.

— Какое наказание вы предлагаете?

— Штраф или досрочная выписка из стационара в случае нарушения режима. А за рукоприкладство, думаю, должны быть административные меры со стороны правоохранительных органов. Возможно, задержание.

Понимаю, у пациентов эмоции, но врачей успокаиваю: будьте выше, вы — люди в белых халатах, мы должны быть более гуманными.

Талант Омурбеков, профессор, завкафедрой детской хирургии в ГДКБ СМП:

Фото из интернета. Талант Омурбеков, профессор, завкафедрой детской хирургии в ГДКБ СМП

— Закон надо принять, как в Узбекистане. Там сразу все вежливыми стали. Если любого медработника на рабочем месте оскорбили, побили, то люди должны нести ответственность. По таким фактам обязательно должны возбуждать уголовное дело. Если врач виноват, пусть подают в суд. В Кыргызстане скоро вообще не останется врачей.

— Медики сами идут на примирение. Безнаказанность и плодит дальнейшее насилие.

— Однажды избили моего ученика, врача. Ни за что. Мы пытались пойти до конца, но ему стали угрожать, говорили: «Все равно нас никто не накажет, откупимся». Так и спустили на тормозах. Это не первый случай.

Ни один человек не получил наказания за избиение врача. Пока закон не примут, так и будет. Талант Омурбеков

Причем закон должен быть не спущен сверху вниз, а принят снизу вверх, как в свое время принимали закон о защите от насилия над детьми и женщинами. Мы тогда собрали 30 тысяч подписей. Медработников много, подписи собрать можно. Инициативная группа нужна.

Бактыгуль Исмаилова, начальник городского управления здравоохранения:

Фото из интернета. Бактыгуль Исмаилова, начальник городского управления здравоохранения

Профессия врача занимает второе место по стрессовости.

— Законодательно сейчас мы никак не можем защитить врачей. Медики и учителя — самые незащищенные работники. Их бьют, оскорбляют, а защитить себя они никак не могут. Считается, это сфера услуг, и клиент всегда прав.

И так сложно, медиков не хватает, а если люди и дальше будут так относиться... Остается только работать на уровне общественности, объяснять людям надо и, наверное, на законодательном уровне как-то защищать (штрафовать, уголовную ответственность вводить).

Мы сделали запросы, чтобы услышать предложения главных врачей. Мы их, к сожалению, защитить не можем. Единственное — везде установили камеры видеонаблюдения, но это можно больше как постфактум использовать для доказательств.

Нам, медикам, нужно не поддаваться на провокации, не вступать в конфликты, максимально себя сдерживать. Мы имеем дело с больными людьми, нельзя это забывать.