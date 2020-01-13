Пусть твой ребенок сдохнет! В Бишкеке женщина набросилась на врача с угрозами

В Сети появилось видео инцидента в больнице, где видно, как женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники.

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Сами врачи в комментариях к ролику объясняют, что ребенок был осмотрен, ему поставили диагнозОРВИ, температура 36,5, одышки не было. Однако мама оказалась недовольна лечением и требовала антибиотики в виде инъекции.

Медики возмущены: до каких пор пациенты будут обращаться с врачами грубо и высокомерно, оскорблять только за то, что некоторые родители сами знают, как лечить, и не согласны с протоколами лечения специалистов?

Как отмечается в публикации, из-за аналогичных инцидентов только за один месяц уволились четыре врача.

В управлении городского здравоохранения Бишкека 24.kg сообщили, что уточняют, в какой из больниц произошел инцидент.

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