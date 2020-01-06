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Общество

В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка

В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей Городской клинической больницы № 1, которые спасали его больного ребенка. Об этом на своей странице в Facebook написала активист Алма Карсымбек.

По ее словам, инцидент произошел несколько дней назад. Родители привезли двухлетнюю малышку с судорогами на фоне высокой температуры. Их возмутило то, что врачи не пустили их в реанимацию, забрали только ребенка. Пьяный отец стал избивать врачей и продолжал это делать, пока не приехала милиция. «Избитые врачи с ранами и гематомами продолжили свою работу и девочку откачали», — написала Алма Карсымбек.

Она отметила, что на следующий день «заявилась теща этой пьяни и закатила в больнице скандал с угрозами пересажать всех врачей».

Главврач больницы Жусуп Бошкоев подтвердил информацию. По его словам, нападавший принес свои извинения и врачи их приняли. «Мы же доброжелательные. Но обидно, что врачи сохраняют здоровье наших граждан, а их еще и избивают. Такое часто происходит как с нашими медиками, так и с сотрудниками скорой помощи. Нужно защитить врачей законодательно, как это давно сделали в соседних странах», — сказал он 24.kg.
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