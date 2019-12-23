Уголовное преследование мужа Ширин Айтматовой. Политика или мошенничество?

21 декабря, несмотря на выходной день, Первомайский районный суд Бишкека санкционировал арест гражданского мужа Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева. Он водворен в СИЗО-1 до февраля 2020 года. Следователями ГКНБ ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, Сыргак Кенжебаев обманул своего китайского партнера и завладел его деньгами — $350 тысячами.

МВД тоже проинформировало о начале досудебного производства по факту мошенничества. Фигурантом в этом расследовании также является Сыргак Кенжебаев.

Эти дела сразу назвали политически мотивированными, поскольку возглавляемое Ширин Айтматовой движение «Умут-2020» активно выступает против бездействия властей в борьбе с коррупцией.

Несмотря на разъяснения ГКНБ и МВД по расследованиям, вопросов остается много.

Задержание, вызывающее вопросы

Юрист Замир Жоошев сформулировал их, и они вполне закономерны. Напомним, Сыргака Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы и доставили в Бишкек.

Могли ли сотрудники ГКНБ КР задерживать человека на территории соседнего государства? Нет, поскольку компетенция сотрудников ГКНБ КР ограничивается территорией Кыргызстана.

Могли ли сотрудники спецслужб Казахстана арестовывать Сыргака Кенжебаева?

В соответствии со статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса РК сотрудники правоохранительных органов Казахстана могут задержать человека, если имеется хоть одно из следующих обстоятельств:

Лицо застигнуто в момент совершения преступления или непосредственно после его совершения.

Очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление.

На одежде лица, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

В полученных материалах оперативно-разыскной, контрразведывательной деятельности в отношении лица имеются достоверные данные о совершенном или готовящемся им преступлении.

Все перечисленное касается преступлений, совершенных или оконченных на территории Казахстана.

Был ли запрос о выдаче лица (экстрадиции)?

Сотрудники спецслужб Казахстана могли бы задержать Сыргака Кенжебаева, если бы он был объявлен в розыск. Но при этом Генеральная прокуратура КР в рамках Конвенции о правовой помощи должна была направить властям Казахстана запрос об экстрадиции Кенжебаева.

В свою очередь, вопрос экстрадиции в Казахстане решает суд. То есть, в любом случае за один день не могли спецслужбы соседнего государства задержать и передать Кенжебаева в Кыргызстан.

Почему хозяйствующий спор расследует ГКНБ?

Эксперт по экономическим вопросам Азамат Акенеев тоже называет дело против Сыргака Кенжебаева сугубо политическим. Он считает, что правоохранительные органы намеренно переводят гражданский спор в уголовное дело, чтобы оказать давление на Ширин Айтматову.

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«По пресс-релизу ГКНБ ему инкриминируется статья «Мошенничество»... Мошенники живут тем, что втираются в доверие к людям и разными способами завладевают их деньгами. В деле Сыргака Кенжебаева есть только заявление гражданина Китая. Где десятки и сотни других пострадавших от его мошеннической деятельности? Между Кенжебаевым и гражданином КНР был заключен договор. Если одна из сторон считает, что другая не соблюдает условия договора, то такие споры являются гражданскими и должны решаться в порядке гражданского судопроизводства. Почему по заявлению, поданному неделю назад, сразу заведено уголовное дело? Почему пострадавший не обратился вначале в суд, а сразу пошел писать заявление в правоохранительные органы? Да и судя по пресс-конференции гражданина Китая, Кенжебаев выполнил свою часть договора, обеспечив победу в тендере китайской компании. Очень нетипичное, мягко говоря, для мошенничества дело», — написал на своей странице в Facebook Азамат Акенеев.

Эксперт считает, что дело двух хозяйствующих субъектов не должны вести спецслужбы.

«По подследственности эта статья к ним вообще не имеет никакого отношения. Такими темпами скоро ГКНБ начнет заниматься кражами, хулиганством, налоговыми спорами и вообще всеми преступлениями в стране. Разве для этого мы, налогоплательщики, содержим Госкомитет по национальной безопасности?» — задается вопросом Азамат Акенеев.

Он также отмечает, что Сыргак Кенжебаев не является рецидивистом, ранее не привлекался, имеет семью, маленьких детей, солидный бизнес, не представляет общественной опасности. «Неужели нельзя на время следствия выбрать любую другую меру пресечения, тот же домашний арест, залог или подписку о невыезде? Почему из всех мер пресечения выбрана самая жесткая — содержание под стражей в СИЗО?» — также недоумевает эксперт.

Арест = способ давления?

Юрист Нурбек Токтакунов считает, что преследования близких Ширин Айтматовой и исключительная мера пресечения — арест — это попытка оказать давление на всех граждан, которые выступают против коррупции.

По его словам, это стало обычной практикой, когда хозяйственные споры переводят в плоскость уголовного преследования. «Это самое распространенное злоупотребление со стороны правоохранительных органов, когда гражданский спор решают с помощью уголовного дела. Учитывая, что у нас проблемы с исполнением судебных решений, вернуть долги, бывает, невозможно, граждане используют этот способ — обращаются в правоохранительные органы. И силовики принимают такие заявления, ведь для них это стало коррупционным механизмом», — говорит Нурбек Токтакунов.

Два мошенничества

Позиция правоохранительных органов известна только из короткого пресс-релиза ГКНБ и сообщения МВД. Они расследуют два дела, в которых фигурантом проходит Сыргак Кенжебаев.

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По данным спецслужб, Сыргак Кенжебаев обманом взял $350 тысяч у гражданина Китая Муталифа Маймайтяни. Иностранец хотел участвовать во втором этапе проекта «Безопасный город». Он прибыл в Кыргызстан в качестве представителя одной из крупных китайских компаний для привлечения инвестиций и реализации проекта. В республике он познакомился с Кенжебаевым, который обманом выудил у него крупную сумму денег.

В МВД обратился другой гражданин — Виктор Гавришев. По словам мужчины, в отношении его сына Егора Гавришева сфабриковали уголовное дело по контрабанде и неуплате налогов. Заявитель указал, что к этому делу, кроме Сыргака Кенжебаева, причастны еще двое — следователь ГУВД и гражданин России Сергей Богданов.

Некие непонятные пока дела между супругом Ширин Айтматовой и Гавришевыми длятся с 2013 года. Но только сейчас разбирательство по их спору вступило в активную фазу.