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Общество

Муж Ширин Айтматовой числится учредителем или руководителем шести организаций

По данным Министерства юстиции Кыргызстана, муж Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев числится руководителем или учредителем шести организаций.

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В общественном объединении «Движение автомобилистов Кыргызстана» Сыргак Кенжебаев является и учредителем, и руководителем. Кроме него, учредителями ОО выступают Абдиманан Осмоналиев, Улан Аманбаев, Манас Сарымсаков и Арстанбек Шаиков. Налогов объединение не платит.

Сыргак Кенжебаев является учредителем и руководителем ОсОО «АГЭСИА». В базе данных Минюста указано, что ОсОО ведет деятельность центральных офисов. При этом общество платит мэрии за аренду земельного участка, земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения. Всего ОсОО оплатило 892 тысячи 379,3 сома налогов.

Есть у мужа Ширин Айтматовой и ОсОО «ЮниЛаб Ритэйл», которое занимается предоставлением услуг в области растениеводства. При этом данных об уплате налогов компанией нет.

Интересно, что в ОсОО «Сапфир» Сыргак Кенжебаев числится руководителем, а вот учредителями являются Ерланбай Телеушев и Мотайлифу Маймайтяминг. Последний, по версии правоохранительных органов, и обвинил Сыргака Кенжебаева в мошенничестве и невозврате долга. Сама Ширин Айтматова также в соцсетях писала, что заявление подал некий Муталиф, очевидно, что речь об этом человеке.

ОсОО «Сапфир» прошло перерегистрацию недавно — в начале ноября 2019 года. Занимается оптовой неспециализированной торговлей. Данных о выплаченных налогах нет.

В 2013-м Сыргак Кенжебаев создал ОсОО «Оружейник», которое занимается розничной торговлей в специализированных магазинах прочими новыми товарами. Кроме него, учредителем компании является Камилия Карыбекова, а руководителем — Сергей Стрижак. Сколько налогов компания перечислила в бюджет, неизвестно.

В апреле 2009 года в Кыргызстане создано открытое акционерное общество «Кыргызская перестраховочная компания». Кто является учредителем ОАО, неизвестно, а руководителем в базе данных Министерства юстиции указан Сыргак Кенжебаев. Об уплате налогов информации также нет.

Супруг Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Одно из них расследует ГКНБ, второе — МВД.

Накануне инициатор движения «Умут-2020» Ширин Айтматова сообщила, что ее мужа арестовали в аэропорту Алматы. Позже выяснилось, что его задержали сотрудники ГКНБ КР по подозрению в мошенничестве.
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