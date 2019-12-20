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Общество

Задержание мужа Ширин Айтматовой. ГКНБ и МВД расследуют два дела о мошенничестве

Супруг Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Одно из них расследует ГКНБ, второе — МВД.

Накануне инициатор движения «Умут-2020» Ширин Айтматова сообщила, что ее мужа арестовали в аэропорту Алматы. Позже выяснилось, что его задержали сотрудники ГКНБ КР по подозрению в мошенничестве.

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По данным спецслужб, Сыргак Кенжебаев обманом взял $350 тысяч у гражданина Китая М.М. Иностранец хотел участвовать во втором этапе проекта «Безопасный город». Он прибыл в Кыргызстан в качестве представителя одной из крупных китайских компаний для привлечения инвестиций и реализации проекта. В республике он познакомился с Кенжебаевым, который обманом выудил у него крупную сумму денег.

В ГКНБ подчеркивают, что в ходе досудебного производства получены неопровержимые доказательства требования со стороны Сыргака Кенжебаева у китайского инвестора дополнительно $250 тысяч, помимо ранее полученных. Ему вменяется статья 204 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР. В рамках расследования этого дела накануне Кенжебаева задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Кроме того, сегодня МВД распространило сообщение о том, что Сыргак Кенжебаев фигурирует в еще одном уголовном деле. По данным милиции, Генпрокуратура возбудила дело по двум статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Халатность» УК КР. С заявлением в правоохранительные органы на Сыргака Кенжебаева обратился гражданин Кыргызстана Виктор Гавришев.

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По словам мужчины, в отношении его сына Егора Гавришева сфабриковали уголовное дело по контрабанде и неуплате налогов. Заявитель указал, что к этому делу причастны также еще двое — следователь ГУВД и гражданин России Сергей Богданов. Последнему и Кенжебаеву вменяется мошенничество, а следователю ГУВД, фамилию которого в МВД уточнить отказались, — злоупотребление и халатность.

Сообщается, что якобы по инициативе Сыргака Кенжебаева и Сергея Богданова следователь ГУВД Бишкека в 2013 году заочно возбудил уголовное дело на Егора Гавришева, а в феврале 2019-го его задержали в аэропорту «Манас». Он находится под домашним арестом.

Это уголовное дело принято в досудебное производство следственной службы МВД.

Ширин Айтматова расценивает задержание ее супруга как попытку оказать давление на нее и членов движения «Умут-2020» в связи с их активной оппозиционной деятельностью.
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