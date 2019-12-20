МВД сообщило подробности уголовного дела в отношении мужа Ширин Айтматовой

МВД занимается расследованием уголовного дела в отношении Сыргака Кенжебаева, супруга инициатора движения «Умут-2020» Ширин Айтматовой.

Его, напомним, задержали накануне в аэропорту в Алматы.

По данным ведомства, основанием для досудебного производства по факту мошенничества стало обращение жителя Бишкека Виктора Гавришева через СМИ к президенту и генеральному прокурору с заявлением о незаконных действиях со стороны следователя ГУВД и гражданина РФ Сергея Богданова. Гавришев утверждает, что указанные выше лица вместе с мужем Айтматовой сфабриковали дело.

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В МВД уточнили, что 11 ноября 2013 года Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Халатность» УК КР. По данным следствия, с января 2012 года по февраль 2013-го Егор Гавришев и неустановленные следствием лица ввозили в Кыргызстан спутниковые телефоны (810 штук) на сумму $808 тысяч 932. При этом они не оплатили таможенные выплаты на сумму 20 миллионов 245 тысяч сомов.

Расследование уголовного дела было поручено ГСУ МВД КР. 13 сентября 2013 года гражданин РФ С.Богданов в ГСУ МВД КР предоставил копии груза сопроводительных документов, согласно которым на территорию республики доставили телефоны разных марок — «Иридим», «Эксполлер» и «Сателейт Кит».

17 декабря 2013 года в связи с неустановлением местонахождения Егора Гавришева заочно привлекли к уголовной ответственности по статьям «Контрабанда» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей» УК КР. Уголовное дело выделено в отдельное производство.

19 февраля 2019 года Гавришев задержан в аэропорту «Манас», и на следующий день ему вручено уведомление о подозрении в контрабанде. В этот же день Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе расследования отец подозреваемого Егора Гавришева — Виктор Гавришев обратился с заявлением через СМИ. В целях объективного расследования и установления всех обстоятельств

дела, установления возможных фактов правонарушений со стороны Сыргака Кенжебаева уголовное дело принято в досудебное производство Следственной службы МВД, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее в ГКНБ озвучивали другую версию. По данным спецслужб, поводом для задержания супруга Ширин Айтматовой стало заявление некоего гражданина Китая, который обвинил Сыргака Кенжебаева в мошенничестве: якобы последний завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму $350 тысяч.