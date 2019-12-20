Мужа Ширин Айтматовой водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Подозревают в мошенничестве

По факту мошенничества задержан Сыргак Кенжебаев (муж экс-депутата парламента Ширин Айтматовой). Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, с заявлением в органы обратился гражданин Китая М.М. о принятии мер в отношении Сыргака Кенжебаева, который путем мошенничества завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму $350 тысяч. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 204, часть 3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР.

В ходе досудебного производства установлено, что гражданин КНР в целях участия во втором этапе проекта «Безопасный город» прибыл в КР в качестве представителя одной из крупных китайских компаний для привлечения инвестиций и реализации проекта.

По данным ГКНБ, в ходе подготовки к участию в конкурсе М.М. познакомился с Кенжебаевым, который войдя в доверие китайского инвестора под различными предлогами, якобы связанными с непредвиденными расходами, завладел денежными средствами заявителя и отказывается их возвращать.

В ГКНБ подчеркивают, что в ходе досудебного производства получены неопровержимые доказательства требования со стороны Сыргака Кенжебаева у китайского инвестора дополнительно $250 тысяч помимо ранее полученных.

20 декабря 2019 года Сыргак Кенжебаев задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В ГКНБ также отметили, что ранее не располагали данными, что задержанный является супругом Ширин Айтматовой. По данным ведомства, в ходе одного из допросов последняя утвердительно показала, что разведена, а с Сыргаком Кенжебаевым проживала в гражданском браке непродолжительное время.